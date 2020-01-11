Исламбек Куат: «Оренбург рядом с Казахстаном, не чужая для казахов земля»

Полузащитник «Оренбурга» Исламбек Куат поделился впечатлениями от перехода в клуб. 26-летний казахстанец перешел 1 января из «Актобе».

— Спасибо команде, ребята приняли хорошо, — сказал Куат в интерью пресс-службе клуба. — С тренерским штабом тоже поговорил, нужно работать и показывать себя.

Хотел попробовать силы в другом чемпионате, был интерес со стороны «Оренбурга». Мне позвонили, спросили, не хочу ли я попробовать. Я сразу согласился, потому что Оренбург рядом с Казахстаном, не чужая для казахов земля. Очень рад, что оказался в «Оренбурге», буду выкладываться на сто процентов.

С Деспотовичем мы играли в «Кайрате». Хороший парень, сказал, что поможет адаптироваться.

Исламбек Куат. Первый комментарий о переходе в #ФКОренбург pic.twitter.com/wi6Jz3E1sL — ФК Оренбург (@fcorenburg) January 11, 2020

26-летний казахстанец провел 26 матчей в чемпионате Казахстана-2019 и не отметился результативными действиями. В восьми матчах отборочного турнира Евро-2020 за национальную сборную хавбек забил гол и сделал результативный пас.