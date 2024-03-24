В «Ахмате» заявили, что Бериша сможет принять участие в матче против «Рубина»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в комментарии для «СЭ» высказался о восстановлении нападающего Бернарда Бериши.

«Бериша уже работает в общей группе. Он будет готов к следующей игре», — сказал Газзаев.

В воскресенье, 31 марта «Ахмат» сыграет на выезде против «Рубина».

Ранее Бериша пропустил последние матчи «Ахмата» в РПЛ против «Динамо» (0:2) и «Урала» (1:0).

Сергей Жуков