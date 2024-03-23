Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

23 марта, 21:35

Игрок детской сборной «Спартака» рассказал, как спас десятки людей во время теракта в «Крокусе»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игрок детской сборной «Спартака» Ислам.
Фото Соцсети

«СЭ» удалось связаться с Исламом, 15-летним футболистом детской сборной «Спартака», который помог десяткам людей выжить во время теракта в «Крокус Сити Холле» благодаря своему мужеству. Мальчик оказался невольным очевидцем происшествия, потому что подрабатывал там гардеробщиком.

В момент атаки на «Крокус Сити Холл» Ислам находился на -1 этаже. Когда раздались первые звуки выстрелов, он подумал, что это было связано с техническими неполадками эскалаторов. Но в момент, когда люди резко начали разбегаться в разные стороны, Ислам понял, что это теракт.

За неделю до теракта, Исламу и другим сотрудникам провели инструктаж, что делать в случае нападения. Поэтому он начал уводить всех людей в сторону «Крокус Экспо», буквально толкая тех, кто находился в шоковом состоянии от произошедшего.

Как признается Ислам, он решил рискнуть собой, потому что лучше умереть самому, чем дать это сделать другим.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Это дело рук нелюдей». Бойцы ММА, боксеры и борцы — о страшном теракте в «Крокус Сити Холле»
ФК Спартак (Москва)
15
26
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Агузаров обратился к РФС с предложением о сборе средств пострадавшим в «Крокусе»

Тренер рассказал, почему спустился на парковку во время теракта
Новости
RSS RSS
Все новости