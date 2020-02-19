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Иракский футболист Хади сегодня проведет первую тренировку с «Крыльями»

13:18
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Полузащитник сборной Ирака Саафа Хади прибыл в расположение «Крыльев Советов», сообщает официальный Twitter клуба. Сегодня он проведет первую тренировку с командой.

Ранее сообщалось, что «Крылья» близки к приобретению футболиста багдадского клуба «Аль-Шорта». В текущем сезоне 21-летний игрок провел восемь матчей за команду и забил один мяч.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fckssamara

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