Иракский футболист Хади сегодня проведет первую тренировку с «Крыльями»

Полузащитник сборной Ирака Саафа Хади прибыл в расположение «Крыльев Советов», сообщает официальный Twitter клуба. Сегодня он проведет первую тренировку с командой.

Начинаем новый трудовой день. В расположение нашей команды прибыл иракский футболист Сафаа Хади. Сегодня он проводит первую тренировку в составе «Крыльев». pic.twitter.com/JS1kT734eG — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 19, 2020

Ранее сообщалось, что «Крылья» близки к приобретению футболиста багдадского клуба «Аль-Шорта». В текущем сезоне 21-летний игрок провел восемь матчей за команду и забил один мяч.