Источник: «Крылья Советов» купят игрока, которым интересовался «Зенит»

«Крылья Советов» близки к приобретению полузащитника сборной Ирака Сафа Хади. По информации портала IQ-PRO, самарский клуб уже сделал предложение по 21-летнему футболисту.

Ранее сообщалось об интересе к Хади со стороны «Зенита», так как форвард Сердар Азмун знаком с игроком и рекомендовал обратить на него внимание.

В нынешнем сезоне Хади провел за клуб 8 матчей в различных турнирах и забил 1 гол.