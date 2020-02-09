Источник: «Крылья Советов» купят игрока, которым интересовался «Зенит»
13:16
«Крылья Советов» близки к приобретению полузащитника сборной Ирака Сафа Хади. По информации портала IQ-PRO, самарский клуб уже сделал предложение по 21-летнему футболисту.
Ранее сообщалось об интересе к Хади со стороны «Зенита», так как форвард Сердар Азмун знаком с игроком и рекомендовал обратить на него внимание.
В нынешнем сезоне Хади провел за клуб 8 матчей в различных турнирах и забил 1 гол.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...