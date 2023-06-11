Карраскаль заявил, что не покинет ЦСКА летом

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не покинет армейский клуб в летнее трансферное окно.

«Остаюсь ли в ЦСКА на следующий сезон? Да, конечно», — приводит слова Карраскаля Sport24.

В прошедшем сезоне на счету 25-летнего колумбийца 6 голов и 6 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.

Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2026 года.