«Интер» поздравил Станковича с днем рождения
«Интер» опубликовал поздравление в честь дня рождения главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. 11 сентября экс-футболист итальянского клуба отмечает 47-летие.
«Сегодня Деяну Станковичу исполнилось 47 лет. Его путь в «Интере» начался в январе 2004 года. С того момента талант, целеустремленность, мастерство и энергия стали его отличительной чертой на поле. Его впечатляющие голы и эмоции навсегда останутся в памяти фанатов. От лица «Интера» и болельщиков нерадзурри желаем всего наилучшего Деяну Станковичу», — говорится в сообщении итальянского клуба.
Станкович выступал за «Интер» с 2004 по 2013 год. Вместе с командой он 5 раз выигрывал чемпионат Италии, по 4 раза — Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
В сезоне-2015/16 Станкович входил в тренерский штаб «Интера». Московский «Спартак» он тренирует с 2024 года.
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