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11 сентября 2025, 20:33

«Интер» поздравил Станковича с днем рождения

Алина Савинова

«Интер» опубликовал поздравление в честь дня рождения главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. 11 сентября экс-футболист итальянского клуба отмечает 47-летие.

«Сегодня Деяну Станковичу исполнилось 47 лет. Его путь в «Интере» начался в январе 2004 года. С того момента талант, целеустремленность, мастерство и энергия стали его отличительной чертой на поле. Его впечатляющие голы и эмоции навсегда останутся в памяти фанатов. От лица «Интера» и болельщиков нерадзурри желаем всего наилучшего Деяну Станковичу», — говорится в сообщении итальянского клуба.

Станкович выступал за «Интер» с 2004 по 2013 год. Вместе с командой он 5 раз выигрывал чемпионат Италии, по 4 раза — Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В сезоне-2015/16 Станкович входил в тренерский штаб «Интера». Московский «Спартак» он тренирует с 2024 года.

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Деян Станкович
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
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26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
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