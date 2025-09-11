«Сочи» объявил о расторжении контракта со Стойславлевичем и Никитиным

Защитник Лазар Стойславлевич и полузащитник Кирилл Никитин покинули «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Контракты с футболистами расторгли по обоюдному согласию сторон.

27-летний Стойславлевич выступал за сочинцев с февраля. Он провел семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

22-летний Никитин играл за «Сочи» с лета 2024 года. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 28 играх.