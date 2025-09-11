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11 сентября 2025, 20:29

«Сочи» объявил о расторжении контракта со Стойславлевичем и Никитиным

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник Лазар Стойславлевич и полузащитник Кирилл Никитин покинули «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Контракты с футболистами расторгли по обоюдному согласию сторон.

27-летний Стойславлевич выступал за сочинцев с февраля. Он провел семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

22-летний Никитин играл за «Сочи» с лета 2024 года. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 28 играх.

Александер Джику, Жерсон, Педро и&nbsp;Антон Миранчук.«Спартак» берет защитников, Жерсон и Педро интересны клубам Саудовской Аравии. Таблица трансферов РПЛ

Источник: ФК «Сочи»
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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