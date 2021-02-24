«Иногда он после победы злее». Ребров рассказал об эмоциях Тедеско после поражения «Динамо»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал поражение от «Динамо» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (0:2). По словам голкипера, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско в рабочем режиме отреагировал на результат игры.

«Понятно, что поражение расстроило. Когда готовишься к чемпионату и сразу проигрываешь. Не считаю, что у нас была плохая игра. Были моменты у нас и у них, — сказал Ребров в прямом эфире в Instagram «СЭ». — Не так уж плохо играли, нужно сделать правильные выводы и готовиться к игре.

Тедеско был эмоциональный, но это обычный рабочий процесс. Иногда он после победы злее бывает".

Также голкипер высказался по поводу спорного пенальти в первом тайме, который реализовал динамовец Даниил Фомин.

«Для меня это не пенальти. Но результат уже не отменишь. Можно сколько угодно говорить, но команда должна быть сильнее, пойти и забить еще один гол», — сказал Ребров.