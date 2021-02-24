Кафельников прокомментировал возвращение Промеса в «Спартак»

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход Квинси Промеса в московский клуб.

«Отношусь к этому переходу самым положительным образом. Не знаю, чье место в основе он займет. Это должен решать тренер. Уверен, Тедеско найдет ему применение. Рано рассуждать о чемпионстве, выйдет на поле — тогда и посмотрим. Я рад, что Квинси появится на футбольном поле в красно-белых цветах», — сказал Кафельников «СЭ».

Сегодня, 24 февраля, официально было объявлено о переходе 29-летнего нападающего из «Аякса» в «Спартак». В период с 2014 по 2018 Промес провел за «Спартак» 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 33 голевых паса.

(Владимир Пушкарев)