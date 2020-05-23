«Иногда можно». Кокорин похвастался новым люксовым автомобилем

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал в Instagram новую фотографию на фоне нового автомобиля Rolls-Royce.

Ранее футболист продал весь свой автопарк, в коллекцию которого входили машины Mercedes, Lamborghini, Porsche и Bentley. Об этом спортсмен рассказал в интервью блогеру Евгению Савину.

— Иногда можно, — написал Кокорин.

В текущем сезоне РПЛ Кокорин провел четыре матча, забил три мяча и сделал один голевой пас. Напомним, что чемпионат России был прерван из-за распространения коронавируса. Возобновление запланировано на 21 июня.

На 23 мая в России зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 434 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 3 388 человек, сегодня зафиксировано 139 случаев смерти.