РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Иногда можно». Кокорин похвастался новым люксовым автомобилем

17:08
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал в Instagram новую фотографию на фоне нового автомобиля Rolls-Royce.

Ранее футболист продал весь свой автопарк, в коллекцию которого входили машины Mercedes, Lamborghini, Porsche и Bentley. Об этом спортсмен рассказал в интервью блогеру Евгению Савину.

— Иногда можно, — написал Кокорин.

В текущем сезоне РПЛ Кокорин провел четыре матча, забил три мяча и сделал один голевой пас. Напомним, что чемпионат России был прерван из-за распространения коронавируса. Возобновление запланировано на 21 июня.

На 23 мая в России зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 434 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 3 388 человек, сегодня зафиксировано 139 случаев смерти.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CAiFpo1qDo3ixNKOH6DQEn7ZeX1m9hszbixLKA0/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир