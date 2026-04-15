Кутепов отметил заслуги Федуна в «Спартаке»: «Был построен стадион, команда — чемпион, выиграли Суперкубок и Кубок»

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» сравнил период до и после ухода экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.



— Если сравнить глобально периоды до Леонида Федуна и после — стало лучше или хуже?

— Давайте смотреть на результат. Просто факты: построили стадион, команда — чемпион, выиграли Суперкубок и Кубок, брали серебро и бронзу. Сейчас, наверное, идет спад. Со временем все наладится и пойдет вверх. Смена руководства всегда дает такой эмоциональный перебой.

Федун владел «Спартаком» в период с 2004 по 2022 год.