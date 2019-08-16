Илья Кухарчук: «Мог спокойно потрогать лысину Роберто Карлоса»

Нападающий «Химок» Илья Кухачрук вспомнил время выступлений за «Анжи», где он играл с Роберто Карлосом и Самюэлем Это'О.

— Так получилось, что это уже был новый «Анжи», — цитирует News.ru Кухарчука. — Прилетаешь в Махачкалу, а там живешь в гостинице, стены которой украшены изображениями футболистов команды, всё оформлено в клубных цветах. Совершенно другая команда. Я был очень удивлен. Думал — ничего, сейчас я тут быстро завоюю место в составе, а по факту, повторюсь, мне даже шанса не дали. Пришлось спустя время попроситься играть за дубль, чтобы тонус не терять. Мы тогда базировались уже в Раменском. Почему стали квартировать в Кратово? Решение уехать из Махачкалы было принято после просьбы Роберто Карлоса. Вы представляете, что год назад у нас не было формы, тренировались кто в чем может, а сейчас появился специальный человек, который бутсы моет. Я свою обувь не отдавал, так как не видел ничего зазорного в том, чтобы самому почистить бутсы.

— Может Роберто Карлос посылал Кухарчука купить банку Pepsi?

— Ну, такого не было (смеется). Карлос — он такой «фестивальщик», всегда был на «лайте». Было пару раз, чтобы он срывался и кому-то «пихал», но это всё частные случаи. Я мог спокойно над ним пошутить, потрогать его лысину. Я, простой парень из Костромы, подходил к легенде мадридского «Реала» и что-то вытворял у него там на голове! Да, были драки на тренировках: то Жусилей с кем-то сцепится, то Жоау Карлос. Но это всё эмоции, такие события не редкость для футбола. Конечно, не было постоянного общения, так как команда делилась на компании, но в целом всё было хорошо.