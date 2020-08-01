Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о письме футболистов «Химок» губернатору Московской области Андрею Воробьеву, в котором те выразили несогласие с решением руководства клуба уволить главного тренера команды Сергея Юрана.

Ранее письмо, под которым подписался 21 игрок «Химок», оказалось в распоряжении «СЭ».

— Очередное непрофессиональное и некомпетентное решение очередного нашего клуба натолкнулось на противодействие не только болельщиков, на них научились уже не реагировать, но уже и на игроков команды, — написал у себя в Telegram-канале Геркус. — Игроки Химок открыто выразили свой протест против немотивированного и необъясненного увольнения Сергея Юрана. Красавцы!

Под руководством Юрана «Химки» финишировали на втором месте в первенстве Олимп-ФНЛ, досрочно прерванном из-за пандемии коронавируса. В Олимп-Кубке России «Химки» добрались до финала, где уступили «Зениту» (0:1).