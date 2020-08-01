«За что уволили Юрана?!» Игроки «Химок» написали письмо губернатору

Игроки «Химок» написали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они выразили несогласие с решением руководства клуба уволить главного тренера команды Сергея Юрана.

Вот текст письма:

Открытое письмо игроков ФК «Химки» на имя губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Мы, футболисты ФК «Химки», убедительно просим Вас разобраться в ситуации, которая возникла в нашем клубе. Для нас стало полной неожиданностью новость об увольнении со своего поста главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем. Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в премьер-лигу. Под руководством Юрана «Химки» в четвертьфинале Кубка России одержали убедительную победу над московским «Торпедо» (5:1). В полуфинале мы, не имея серьезной игровой практики в течение четырех месяцев, в Екатеринбурге взяли верх над клубом РПЛ — «Уралом» (3:1). Наконец, в финале Кубка команда под руководством Юрана точно не выглядела мальчиками для битья в матче против гранда российского футбола — «Зенита». Уступили с минимальным счетом после гола с пенальти, который у ряда экспертов вызвал вопросы. В самом конце той встречи мы имели реальный шанс все перевести в дополнительное время.

Открытое письмо игроков «Химок». Фото «СЭ»

Так по какой же причине убирают Юрана, который дает результат?

Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микролимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в премьер-лиге.

Просим Вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок»!

Подписи под обращением к главе региона поставил 21 игрок красно-черных.