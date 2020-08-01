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«За что уволили Юрана?!» Игроки «Химок» написали письмо губернатору

09:44
Сергей Юран. Фото ФК «Химки» Открытое письмо игроков «Химок». Фото "СЭ"
Сергей Юран. Фото ФК «Химки»
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Игроки «Химок» написали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они выразили несогласие с решением руководства клуба уволить главного тренера команды Сергея Юрана.

Вот текст письма:

Сергей Юран.«Это указание из «Спартака». Юран рассказал, почему его уволили из «Химок»

Открытое письмо игроков ФК «Химки» на имя губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Мы, футболисты ФК «Химки», убедительно просим Вас разобраться в ситуации, которая возникла в нашем клубе. Для нас стало полной неожиданностью новость об увольнении со своего поста главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем. Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в премьер-лигу. Под руководством Юрана «Химки» в четвертьфинале Кубка России одержали убедительную победу над московским «Торпедо» (5:1). В полуфинале мы, не имея серьезной игровой практики в течение четырех месяцев, в Екатеринбурге взяли верх над клубом РПЛ — «Уралом» (3:1). Наконец, в финале Кубка команда под руководством Юрана точно не выглядела мальчиками для битья в матче против гранда российского футбола — «Зенита». Уступили с минимальным счетом после гола с пенальти, который у ряда экспертов вызвал вопросы. В самом конце той встречи мы имели реальный шанс все перевести в дополнительное время.

Открытое письмо игроков «Химок». Фото "СЭ"
Открытое письмо игроков «Химок». Фото «СЭ»

Так по какой же причине убирают Юрана, который дает результат?

Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микролимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в премьер-лиге.

Просим Вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок»!

Подписи под обращением к главе региона поставил 21 игрок красно-черных.

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