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Сегодня, 03:29

Берковский: «Хорошо, что «Химки» первые, кто забил «Зениту» в нынешнем чемпионате»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Илья Берковский отметил, что есть негатив от упущенной победы над «Зенитом» в матче 5-го тура чемпионата России.

«Хорошо, что мы первые, кто забил «Зениту» в нынешнем чемпионате. Сыграли вничью, что вроде бы хороший результат в матче с лидером и действующим чемпионом, но очень серьезный осадок остается от таких концовок встреч. Не только из-за того, что упустили победу. Но и с учетом того, что на протяжении матча у «Зенита» особо не было моментов около наших ворот. Да, были неплохие подходы. Да, соперник контролировал матч, особенно в конце встречи. Но все равно досадно, что недотерпели. Поэтому в большей степени обидно из-за ничейного результата», — цитируют «Известия» Берковского.

«Зенит» на первом месте в таблице с 13 очками. «Химки» занимают 9-ю строчку, имея в активе пять баллов.

Источник: «Известия»
Футбол
ФК Зенит
ФК Химки
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