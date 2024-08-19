Наумов: «В «Локомотиве» Ракова и Батракова нельзя оставлять на попечении у одних агентов»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что в московском клубе нужно развивать клубный патриотизм у футболистов.

«В клубе с такими людьми, которые явно выделяются своим талантом, как Раков и Батраков, нужно постоянно работать. Их нельзя оставлять на попечении у одних агентов. Кроме хорошей игры и большого мастерства, такие футболисты должны также проявлять чувство патриотизма к клубу, который их воспитал. Это очень важно. Могу привести пример. Вот Кокорин в школе «Локомотива» учился, наверное, лет семь-восемь. Был на полном обеспечении. Но, как только ушел, он ни разу «Локомотив» и своих тренеров добрым словом не вспомнил. Не было ни одного его высказывания про то, что его «Локомотив» вырастил.

Это говорит о том, что у Кокорина нет чувства патриотизма. Его просто не воспитали. А в целом у игроков должна быть любовь к клубу, который дал дорогу в большой футбол. Это очень важно для молодых спортсменов. Поэтому с Батраковым и Раковым клуб должен работать. Понятно, что нет смысла удерживать футболиста, который уже вырос из штанишек «Локомотива» и хочет пойти на повышение в другой российский топ-клуб или в Европу. Дальше дорогу тоже нужно давать. Но перед глазами стоит ситуация с Антоном Миранчуком, который сейчас до сих пор без команды. Или с Глушенковым: отдали его за бесценок, хотя это был топ-игрок, которого нужно было оценивать соответствующим образом. Тут видны явные недоработки клуба. Эти моменты нужно обязательно исправлять», — цитирует Legalbet Наумова.