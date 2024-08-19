Ташуев: «Станкович — более приземленный к футболу человек, чем Абаскаль»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением об игре «Спартака» при новом главном тренере Деяне Станковиче.

«Пока команда действует более агрессивно, чем в прошлом году. Но там и купили хороших футболистов. Станкович — более приземленный к футболу человек, чем Абаскаль. Он более близок к ребятам. А Абаскаль — теоретик, интернетчик. Игру надо ставить долгое время. Но, по крайней мере, сейчас «Спартак» находится на неплохом уровне», — цитирует «РБ Спорт» Ташуева.

«Спартак» в первых пяти турах РПЛ набрал 10 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.