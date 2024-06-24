Илич — о Николиче: «Мы очень близки с Марко»
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с главным тренером ЦСКА Марко Николичем.
— В Россию вернулся Марко Николич, он возглавил ЦСКА. Какие у вас взаимоотношения?
— Мы знакомы. Он был моим тренером в «Партизане». Марко хорошо работал в Венгрии и России, выигрывал чемпионство с «Партизаном» семь лет назад. Он прекрасный человек и отличный тренер.
— Почему тогда вы советовались с Владимиром Ивичем, но не общались с Николичем перед назначением в «Пари НН»?
— Владимир работал здесь совсем недавно, поэтому я позвонил ему. К тому же он один из моих лучших друзей. Но с Марко мы тоже очень близки.
ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26.
В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала Суперкубок страны в 2023 году, а также Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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