Карседо — о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Очень хотели забить первыми и повести в счете»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против «Оренбурга» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

— Главный тренер «Оренбурга» отметил, что принципы игры «Спартака» не меняются. Как можете прокомментировать этот факт?

— Я согласен с этим утверждением. Сегодня мы сделали несколько изменений в стартовом составе, потому что они были необходимы. В целом, мы говорим о компактности. Наша команда должна играть компактно и не позволять сопернику. Здесь искусственное поле, поэтому мы очень хотели забить первыми, повести в счете.

Касаемо состава — старались вовлекать всех. Ливай достаточно хорошо вошел в игру. Жедсон хорошо помог, Маркиньос, Барко на позиции десятки, Умяров, Литвинов. Можно назвать всех. Но, прежде всего, нам очень важен баланс.

— Что с Жедсоном в весенней части чемпионата?

— Считаю, что сегодня он провел хорошую игру. Мы понимали, как действуют крайние защитники соперника: они одновременно высоко поднимаются и создают опасность. Сегодня на наших крайних футболистов, Жедсона и Маркиньоса, ложилась работа по их сдерживанию. Они с ней хорошо справились. С точки зрения качества в атаке, возможно, Жедсон играл не на своей позиции. Тем не менее, он все выполнил на поле.

— Что вы думаете об эпизоде с Маркиньосом, если бы в ваши ворота не поставили такой пенальти?

— Я уже до этого говорил, что пенальти должны быть очевидными. Арбитр сегодня хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, равнозначными.

— Сегодня вы довольно поздно сделали замены. Это была тактическая задумка?

— Мы контролировали игру, я был доволен тем, как справлялись футболисты. В таких ситуациях замены могут сказаться негативно, мы выпустили футболистов на последние 10-15 минут. Отмечу отдельно дебют Полеха, он хорошо провел игру, — сказал Карседо на пресс-конференции.

Спартак» (38 очков) остается на шестом месте в РПЛ. В следующем туре красно-белые 5 апреля дома встретятся с «Локомотивом».

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