Карседо — о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Очень хотели забить первыми и повести в счете»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против «Оренбурга» (2:0) в 22-м туре РПЛ.
— Главный тренер «Оренбурга» отметил, что принципы игры «Спартака» не меняются. Как можете прокомментировать этот факт?
— Я согласен с этим утверждением. Сегодня мы сделали несколько изменений в стартовом составе, потому что они были необходимы. В целом, мы говорим о компактности. Наша команда должна играть компактно и не позволять сопернику. Здесь искусственное поле, поэтому мы очень хотели забить первыми, повести в счете.
Касаемо состава — старались вовлекать всех. Ливай достаточно хорошо вошел в игру. Жедсон хорошо помог, Маркиньос, Барко на позиции десятки, Умяров, Литвинов. Можно назвать всех. Но, прежде всего, нам очень важен баланс.
— Что с Жедсоном в весенней части чемпионата?
— Считаю, что сегодня он провел хорошую игру. Мы понимали, как действуют крайние защитники соперника: они одновременно высоко поднимаются и создают опасность. Сегодня на наших крайних футболистов, Жедсона и Маркиньоса, ложилась работа по их сдерживанию. Они с ней хорошо справились. С точки зрения качества в атаке, возможно, Жедсон играл не на своей позиции. Тем не менее, он все выполнил на поле.
— Что вы думаете об эпизоде с Маркиньосом, если бы в ваши ворота не поставили такой пенальти?
— Я уже до этого говорил, что пенальти должны быть очевидными. Арбитр сегодня хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, равнозначными.
— Сегодня вы довольно поздно сделали замены. Это была тактическая задумка?
— Мы контролировали игру, я был доволен тем, как справлялись футболисты. В таких ситуациях замены могут сказаться негативно, мы выпустили футболистов на последние 10-15 минут. Отмечу отдельно дебют Полеха, он хорошо провел игру, — сказал Карседо на пресс-конференции.
Спартак» (38 очков) остается на шестом месте в РПЛ. В следующем туре красно-белые 5 апреля дома встретятся с «Локомотивом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1