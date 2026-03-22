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Карседо — о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Очень хотели забить первыми и повести в счете»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против «Оренбурга» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

— Главный тренер «Оренбурга» отметил, что принципы игры «Спартака» не меняются. Как можете прокомментировать этот факт?

— Я согласен с этим утверждением. Сегодня мы сделали несколько изменений в стартовом составе, потому что они были необходимы. В целом, мы говорим о компактности. Наша команда должна играть компактно и не позволять сопернику. Здесь искусственное поле, поэтому мы очень хотели забить первыми, повести в счете.

Касаемо состава — старались вовлекать всех. Ливай достаточно хорошо вошел в игру. Жедсон хорошо помог, Маркиньос, Барко на позиции десятки, Умяров, Литвинов. Можно назвать всех. Но, прежде всего, нам очень важен баланс.

— Что с Жедсоном в весенней части чемпионата?

— Считаю, что сегодня он провел хорошую игру. Мы понимали, как действуют крайние защитники соперника: они одновременно высоко поднимаются и создают опасность. Сегодня на наших крайних футболистов, Жедсона и Маркиньоса, ложилась работа по их сдерживанию. Они с ней хорошо справились. С точки зрения качества в атаке, возможно, Жедсон играл не на своей позиции. Тем не менее, он все выполнил на поле.

— Что вы думаете об эпизоде с Маркиньосом, если бы в ваши ворота не поставили такой пенальти?

— Я уже до этого говорил, что пенальти должны быть очевидными. Арбитр сегодня хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, равнозначными.

— Сегодня вы довольно поздно сделали замены. Это была тактическая задумка?

— Мы контролировали игру, я был доволен тем, как справлялись футболисты. В таких ситуациях замены могут сказаться негативно, мы выпустили футболистов на последние 10-15 минут. Отмечу отдельно дебют Полеха, он хорошо провел игру, — сказал Карседо на пресс-конференции.

Спартак» (38 очков) остается на шестом месте в РПЛ. В следующем туре красно-белые 5 апреля дома встретятся с «Локомотивом».

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Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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 8 1 3
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