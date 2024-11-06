Игроков и гендиректора «Спартака» Малышева внесли в базу «Миротворца»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев и футболисты московского клуба внесены в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

По информации источника, в базу украинского ресурса включили Александра Максименко, Даниила Хлусевича, Даниила Денисова, Срджана Бабича, Никиту Чернова, Алексиса Дуарте, Данила Пруцева, Кристофера Мартинса, Хесуса Медину, Манфреда Угальде, а также Александра Соболева, который летом перешел в «Зенит».

Причиной включения представителей красно-белых стала акция, в рамках которой игроков на матч против ЦСКА 25 апреля выводили дети ветеранов СВО.

Ранее в октябре в базу «Миротворца» внесли игроков и членов тренерского штаба ЦСКА и «Зенита». Позже туда также включили двух руководителей клубов РПЛ: генерального директора «Химок» Николая Оленева и президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева.