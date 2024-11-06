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Билялетдинов: «Нельзя говорить, что продление Кордобы — это гарантия, что он не уйдёт»

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Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился своими мыслями о продлении контракта нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром».

«Нельзя говорить, что продление Кордобы — это гарантия, что он не уйдёт. Переподписание — это иногда часть трансферной политики. То есть одним из компонентов руководства клуба является уверенность, что до 2027 года поступит по нему весьма привлекательное предложение», — цитирует Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

5 ноября «Краснодар» объявил о продлении соглашение с 31-летним колумбийцем до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Кордоба забил 8 голов и отдал 4 результативных паса в 14 матчах.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Джон Кордоба
Ринат Билялетдинов
Футбол
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
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 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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