Игроки «Ростова» не вышли к журналистам после поражения от «Зенита»
22:14
Футболисты «Ростова» не вышли в микст-зону после поражения от «Зенита» (1:6) в 13-м туре российской премьер-лиги. Вся команда, минуя журналистов, отправилась к автобусу через отдельный выход.
В апреле этого года директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев заявил, что в лиге намерены изменить регламент и предусмотреть санкции за отказ пройти через микст-зону.
Однако неизвестно, было ли принять соответствующее решение. (Дмитрий Зимин)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
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