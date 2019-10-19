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Игроки «Ростова» не вышли к журналистам после поражения от «Зенита»

22:14
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Футболисты «Ростова» не вышли в микст-зону после поражения от «Зенита» (1:6) в 13-м туре российской премьер-лиги. Вся команда, минуя журналистов, отправилась к автобусу через отдельный выход.

В апреле этого года директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев заявил, что в лиге намерены изменить регламент и предусмотреть санкции за отказ пройти через микст-зону.

Однако неизвестно, было ли принять соответствующее решение. (Дмитрий Зимин)

Зенит — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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