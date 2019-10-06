Игроки «Крыльев Советов» получили выходные до 10 октября после победы над «Сочи»

Футболисты «Крыльев Советов» получили несколько выходных, информирует Twitter клуба. Накануне команда обыграла «Сочи» (2:0) в 12-м туре чемпионата России.

После победного матча с фк «Сочи», игроки нашей команды получили несколько выходных дней. В Самаре футболисты соберутся 10 октября и начнут подготовку к игре с «Оренбургом». pic.twitter.com/hexs2CwL1E — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) October 6, 2019

— После победного матча с ФК «Сочи» игроки нашей команды получили несколько выходных дней, — говорится в сообщении. — В Самаре футболисты соберутся 10 октября и начнут подготовку к игре с «Оренбургом».

«Крылья Советов» занимают 11-е место в чемпионате России, имея в активе 14 очков в 12 матчах.

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