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Сегодня, 15:25

«Химки» намерены выкупить защитника БАТЭ Волкова

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Как стало известно «РБ Спорт», «Химки» с большой долей вероятности заключат полноценный контракт с защитником БАТЭ Захаром Волковым. Арендное соглашение 25-летнего белоруса с подмосковной командой рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Я так понимаю, у «Химок» есть желание выкупить Захара, — заявил агент футболиста Виталий Леденевым. — Есть ли другие предложения? Кто-то интересуется, в том числе из России, кто-то пишет, спрашивает сумму трансфера, но конкретики на бумаге сегодня нет. Мы уважаем «Химки» и договоренность с ними — первоочередная. Если из клуба последует ответ, что они не берут Захара, будем разговаривать с другими клубами».

В нынешнем сезоне Волков провел 12 матчей в составе «Химок». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/himki-namereny-vy-kupit-zahara-volkova/
ФК БАТЭ
ФК Химки
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