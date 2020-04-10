РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Игрокам «Локомотива» могут компенсировать урезание зарплат в случае попадания в Лигу чемпионов

14:05
Игроки «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Футболисты московского «Локомотива» сегодня достигли договоренности с клубом о временном сокращении зарплат. Речь идет об урезании на около 40%.

По данным «СЭ», с игроками обсуждалась возможность компенсации этих финансовых потерь после возобновления сезона. Это будет возможно в случае, если команда совершит определенные достижения — например, попадет напрямую в Лигу чемпионов, чем поможет клубу заработать.

В начале недели появилась информация, что руководство «Локомотива» в лице генерального директора Василия Кикнадзе не смогло договориться с футболистами о снижении зарплат на время приостановки чемпионата.

Отметим, что на то собрание не был приглашен тренерский штаб команды.

В четверг главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин в своей колонке для «СЭ» призвал не набрасываться на футболистов, если они не захотят идти на сокращение зарплаты.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир