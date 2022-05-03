Сутормин назвал ключевые моменты сезона. 7:1 над «Спартаком» — среди них
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» подчеркнул, что эмоции от его личного третьего чемпионства не уступают первому.
— Ты в третий раз выиграл золото с «Зенитом». Какое чемпионство для тебя дороже всего? — вопрос Сутормину.
— Не хочется выделять какое-то одно, все дорогие. Понятно, что выиграть первое особенно важно, но и последующие важны. Вспоминать эмоции от этих побед будет одинаково приятно. Надеюсь, третье — не последнее в моей карьере.
— Эмоций не меньше, чем после первого золота?
— Нет, в том и дело. Прекрасно понимаю, что эта победа — вознаграждение за работу, проделанную всей командой в течение года.
— Какой момент сезона — ключевой для тебя? 7:1 над «Спартаком», 4:1 над «Динамо» или что-то еще?
— Их было несколько. Когда мы обыграли «Спартак» 7:1, то показали хороший футбол. 4:1 над «Динамо» тоже были важны, ведь мы не позволили сопернику приблизиться к нам. Да и субботнюю победу над «Локо» нельзя недооценивать. У нас вообще есть очень хорошая черта — мы умеем побеждать в важных матчах. Последнее поражение от прямого конкурента у «Зенита» было от «Локомотива» в сентябре 2019 года, но и тогда мы стали чемпионами. Проявление характера — одна из важнейших черт в борьбе за чемпионства. В том числе благодаря ему мы становимся чемпионами из года в год.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0