Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» подчеркнул, что эмоции от его личного третьего чемпионства не уступают первому.

— Ты в третий раз выиграл золото с «Зенитом». Какое чемпионство для тебя дороже всего? — вопрос Сутормину.

— Не хочется выделять какое-то одно, все дорогие. Понятно, что выиграть первое особенно важно, но и последующие важны. Вспоминать эмоции от этих побед будет одинаково приятно. Надеюсь, третье — не последнее в моей карьере.

— Эмоций не меньше, чем после первого золота?

— Нет, в том и дело. Прекрасно понимаю, что эта победа — вознаграждение за работу, проделанную всей командой в течение года.

— Какой момент сезона — ключевой для тебя? 7:1 над «Спартаком», 4:1 над «Динамо» или что-то еще?

— Их было несколько. Когда мы обыграли «Спартак» 7:1, то показали хороший футбол. 4:1 над «Динамо» тоже были важны, ведь мы не позволили сопернику приблизиться к нам. Да и субботнюю победу над «Локо» нельзя недооценивать. У нас вообще есть очень хорошая черта — мы умеем побеждать в важных матчах. Последнее поражение от прямого конкурента у «Зенита» было от «Локомотива» в сентябре 2019 года, но и тогда мы стали чемпионами. Проявление характера — одна из важнейших черт в борьбе за чемпионства. В том числе благодаря ему мы становимся чемпионами из года в год.