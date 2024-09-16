Игрок махачкалинского «Динамо» Крачковский: «Обстановка на нашем стадионе давит на соперника морально»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский рассказал об атмосфере на домашнем стадионе команды в Каспийске.

«С каждым матчем люди все больше и больше приходят на стадион, поддерживают нас. Но и на решающие игры в прошлом сезоне приходило очень много людей. Конечно, в Махачкале колоссальная поддержка зрителей. Соперникам тяжело биться с вами на вашем стадионе? Да, конечно! Всем, кто играет на нашем поле, очень тяжело. Обстановка давит морально», — сказал Крачковский Metaratings.ru.

Накануне махачкалинцы на своем поле сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 8-го тура РПЛ. Красно-белые (15 очков) занимают пятое место в РПЛ. «Динамо» (9) идет девятым в турнирной таблице.