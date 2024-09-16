КДК РФС накажет ЦСКА за кричалку фанатов в адрес «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет на очередном заседании 19 сентября рассмотрит поведение фанатов ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

Болельщики армейцев во время игры скандировали «Зенит» — позор российского футбола».

«На заседании рассмотрим массовое скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Зенита». На 80-й минуте у Марко Николича был выход за пределы технической зоны с выходом на поле, это его пятое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц «СЭ».

Первыми кричалку проскандировали болельщики «Факела» в матче с «Зенитом» в 27-м туре РПЛ весной 2024 года. КДК РФС за это оштрафовал воронежцев на 30 тысяч рублей.

«Зенит» (20 очков) возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.