Игрок «Химок» Ориньо: «Если бы были проблемы с зарплатой, то мы бы победили «Локомотив»?

Защитник «Химок» Ориньо в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможных задержках зарплат в клубе.

Ранее об этом сообщало издание Legalbet.

— Об этом много пишет пресса, но в команде все спокойно. Мы продолжаем работать и выполнять цели. Если будут какие-то задержки по зарплате, то это не та тема, которую надо выносить в СМИ.

— То есть проблем с зарплатами нет?

— Если были проблемы с зарплатой, то мы вышли бы на поле и одержали бы такую победу над «Локомотивом»?

«Химки» после 12 матчей занимают двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.