Игрок «Факела» Мендель перенес операцию в связи с переломом костей носа

Полузащитник «Факела» Андрей Мендель был прооперирован после перелома костей носа, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Игрок получил повреждение на тренировке команды.

Мендель выступает за «Факел» с 2021 года. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 10 матчей в РПЛ и 2 игры в FONBET Кубке России.

Воронежский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков за 11 туров. 21 октября «Факел» на выезде сыграет против «Оренбурга».