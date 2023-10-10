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Судейство

Сегодня, 15:40

Советник Алаева Алдонин — об ЭСК: «Считаю неприемлемым скрывать явные судейские проколы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Евгений Алдонин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок ЦСКА и советник президента РПЛ Александра Алаева Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказал мнение об ЭСК РФС.

«Я всецело поддерживаю и разделяю мнение Алаева и считаю неприемлемым скрывать явные судейские проколы и прикрывать их ошибочные действия. В таком ракурсе мы точно не на стороне прогресса и улучшения качества нашей лиги. Необходимо меняться в лучшую сторону во всех компонентах, все на благо футбола и ярких положительных впечатлений. Мы за максимально открытую и честную игру!» — сказал Алдонин «СЭ».

Ранее Алаев заявил matchtv.ru, что ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала.

Евгений Алдонин
РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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