19:18 | Футбол — РПЛ

"Играй за "Л" на груди". Огненный перформанс фанатов "Локомотива"

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Болельщики "Локомотива" подготовили перформанс перед матчем 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.

– Играй за "Л" на груди, – написано на баннере фанатов "Локо".

 

ЦСКА располагается на четвертом месте с 40 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 42 баллами занимает вторую строчку.

Локомотив - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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