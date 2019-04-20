"Играй за "Л" на груди". Огненный перформанс фанатов "Локомотива"

Болельщики "Локомотива" подготовили перформанс перед матчем 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.

– Играй за "Л" на груди, – написано на баннере фанатов "Локо".

ЦСКА располагается на четвертом месте с 40 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 42 баллами занимает вторую строчку.

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