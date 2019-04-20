"Играй за "Л" на груди". Огненный перформанс фанатов "Локомотива"

Болельщики "Локомотива" подготовили перформанс перед матчем 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.
– Играй за "Л" на груди, – написано на баннере фанатов "Локо".
#ЛокоЦСКА 🔥 pic.twitter.com/27eoOUtXcX– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 20 апреля 2019 г.
ЦСКА располагается на четвертом месте с 40 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 42 баллами занимает вторую строчку.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Опрос
Каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ?
Загрузка...