Игорь Шалимов: «Пенальти? В последнее время такие пенальти дают часто»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал состояние травмированных игроков команды после матча 15-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:1).

— Что скажете по поводу пенальти в ваши ворота?

— Пенальти? Я не видел. Сейчас пошла такая тенденция, что когда мяч попадает в руку, такие пенальти даются. Может быть, она и правильная. Была ли там игра рука или не была... Такие пенальти давали много в последнее время. Я повтор не видел, наверное, мяч действительно попал в руку.

(Александр Рогулев)