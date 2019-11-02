Игорь Шалимов: «Пенальти? В последнее время такие пенальти дают часто»
16:34
Главный тренер «Ахмата» прокомментировал состояние травмированных игроков команды после матча 15-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:1).
— Что скажете по поводу пенальти в ваши ворота?
— Пенальти? Я не видел. Сейчас пошла такая тенденция, что когда мяч попадает в руку, такие пенальти даются. Может быть, она и правильная. Была ли там игра рука или не была... Такие пенальти давали много в последнее время. Я повтор не видел, наверное, мяч действительно попал в руку.
(Александр Рогулев)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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