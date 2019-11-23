Игорь Шалимов: «Очень довольны, что с такого тяжелого выезда увозим три очка»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалиов прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (2:1).

— Мы просто готовились к игре, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». Как и в любом матче, есть моменты, когда с мячом больше играет твоя команда, а бывают моменты, когда им чаще владеет соперник.

Но мы грамотно подготовились к этой встрече. Установка была прессинговать всех трех центральных защитников. Хороший первый тайм провели. И мяч контролировали лучше, проводили, как нам кажется, атаки поопаснее и владели инициативой.

В атаке есть подготовленные вещи, но все зависит от соперника: где располагается, как действует, какие зоны открывает.

Нам нужны очки. Очень довольны, что с такого тяжелого выезда увозим три очка. Второй тайм нас поджали, но это нормально. Невозможно перекрыть все подачи и прострелы. Знали, что это будет. Но в штрафной наши игроки и по количеству и по качеству сыграли очень хорошо.

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