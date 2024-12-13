Семшов: «Два месяца назад «Спартак» многие критиковали — и заслуженно!»

Экс-полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов в интервью «СЭ» оценил победную серию «Спартака» в РПЛ.

— «Игра никакая, состав непонятный, некоторые футболисты — не уровень борьбы за медали. О золоте уже можно забыть...» Угадаете, чьи слова?

— Хм. Даже вариантов нет. Так чьи?

— Ваши. О «Спартаке».

— А-а-а... Ну да, говорил. Но когда? Два месяца назад — после того, как он дома вчистую проиграл «Краснодару» 0:3 и опустился на шестое место.

В тот момент «Спартак» многие критиковали — и заслуженно! Выглядела команда очень слабо. Никто не предполагал, что вскоре она выдаст серию из шести побед подряд с общим счетом 19:2 и превратится в реального претендента на чемпионство. Хотя невероятная плотность в таблице связана еще с тем, что начали спотыкаться «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».

Пять месяцев потребовалось Станковичу, чтобы разобраться, кто есть кто. Понять, что Угальде на острие эффективнее, чем на фланге. Что Дуарте в центре обороны надежнее Литвинова и Абены. Что схема 4-3-3 при нынешнем подборе футболистов — оптимальная. Все — состав стабилизировался, никаких шараханий, каждый знает свою роль, с «физикой» порядок. И команда полетела.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.