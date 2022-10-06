Костариканский полузащитник «Оренбурга» Марин рассказал о взаимодействии с тренером Личкой

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин рассказал об адаптации и том, как взаимодействует с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Мне лично было очень легко адаптироваться, потому что вокруг много товарищей, которые говорят на испанском. К тому же мои одноклубники, сотрудники клуба мне очень помогали в эти три месяца. Я мог к ним обратиться по любому вопросу. Общение между собой на одном языке очень помогает. Язык — единственное, о чём я переживал перед приездом. Я не знал, что здесь столько игроков из Латинской Америки. Слава богу, что так всё сложилось.

У главного тренера Марцела Лички прекрасный испанский. Благодаря тому, что он работал некоторое время в Испании, он освоил язык. Это нам очень помогает, он постоянно говорит с нами на испанском», — приводит Metaratings слова Марина.

Марин перешел в «Оренбург» из «Саприссы» в июле 2022 года. На счету 24-летнего футболиста из Коста-Рики 3 гола и 1 результативная передача в 10 матчах за российскую команду.