Корнеев: «Сейчас Сперцян стоит не более 10 миллионов евро»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что полузащитник Эдуард Сперцян не уйдет из «Краснодара».

«Похоже, что сказка про Сперцяна повторяется. Эдик никуда не уедет. Его представители опять его подводят! Сейчас он стоит не более десяти миллионов евро», — цитирует Metaratings.ru Корнеева.

В прошлом сезоне Сперцян сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.