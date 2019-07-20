Игорь Дивеев: "ЦСКА постарается исправиться и за неудачу в Самаре"

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в преддверии матча 2-го тура чемпионата России против "Оренбурга" отметил, что армейцы постараются реабилитироваться за поражение в первом туре. По его словам, у соперника очень организованная команда.

– С "Оренбургом" будет непросто, – цитирует Дивеева пресс-служба клуба. – Несмотря на значительные изменения в составе в межсезонье, эта команда по-прежнему хорошо организована. Постараемся исправиться и за неудачу в Самаре, и за домашнее поражение от "Оренбурга" весной.