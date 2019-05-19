Игорь Черевченко: "В последнем туре буду болеть за "Локомотив"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко не имеет претензий к игрокам после матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (0:3). По его словам, тулякам не повезло в завершении атак.

– Проиграли, значит, соперник был лучше в завершающей стадии, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Черевченко. – Начало второго тайма не предвещало такого поражения. Таков футбол. Все проигрывают. Не мы первые – не мы последние. Впереди игра с "Динамо", сделаем выводы. К ребятам вопросов нет. Бывает, что мяч не идет в ворота. Надо работать больше на тренировках.

Своим местом в таблице мы довольны. Все довольны. Это труд ребят – они довольны. Но впереди еще игра.

Трудно сказать, заслуженно ли "Краснодар" попал в Лигу чемпионов. Мои симпатии все равно будут на стороне "Локомотива". Буду болеть за "Локомотив" в последнем туре, чтобы он напрямую попал в группу Лиги чемпионов.