Игорь Черевченко: «Очень приятно вернуться в Черкизово, это мой дом»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в преддверии матча 12-го тура чемпионата России с «Локомотивом» признался, что рад вернуться в Черкизово.

— Мне очень приятно вернуться сюда, это мой дом, здесь много друзей работают, — заявил Черевченко в эфире «Матч Премьер», — Тепло пообщались с ними перед игрой, испытываю сплошь положительные эмоции.

Игра покажет, кто будет играть первым, а кто — вторым номером. Надеюсь, мои игроки выполнят то, о чем мы договаривались.

Последнюю победу мы одержали в августе, но психологически ребята чувствуют себя нормально. Никаких отрицательных изменений нет, мы играли с хорошими командами, да еще и на выезде.

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