Игорь Черевченко: «К Левашову претензий вообще нету»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в преддверии матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» отметил, что у него нет претензий к вратарю Михаилу Левашову.

— Левашов допустил ошибку в прошлом туре. Отошел ли он после этого?

— Игра покажет. Претензий вообще нету. Он уже много выручил. И в Сочи выручал, и в Оренбурге. Посоветовались и решили, что Левашов начнет игру, — отметил Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».