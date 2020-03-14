Игорь Черевченко: «К Левашову претензий вообще нету»
18:52
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в преддверии матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» отметил, что у него нет претензий к вратарю Михаилу Левашову.
— Левашов допустил ошибку в прошлом туре. Отошел ли он после этого?
— Игра покажет. Претензий вообще нету. Он уже много выручил. И в Сочи выручал, и в Оренбурге. Посоветовались и решили, что Левашов начнет игру, — отметил Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи