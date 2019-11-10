Игорь Черевченко: «Думаю, «Зенит» уже забыл про игру с «Лейпцигом»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о подготовке к матчу 16-го тура РПЛ против «Зенита».

— Травмы в команде? У нас есть и другие игроки, — заявил Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». — Конечно, это для нас потеря, потому что у нас не такой большой выбор. Из любой ситуации надо выбираться.

— Лесовой стал активнее действовать на поле. Почему это происходит?

— Он хороший футболист, взрослеет. Все равно ждем от него большего. Как футболист он прогрессирует.

— «Зенит» очень хорошо выступает на внутренней арене, но не все получается в Лиге чемпионов. Соперник будет несколько озлоблен. К этому как-то готовы?

— Мы ко всему готовы. Понятно, что Лига чемпионов — это немного другой турнир. Думаю, они уже забыли про эту игру. Обычно команда старается забыть негативный момент. В чемпионате у них дела хорошо идут. Думаю, сегодня будет много борьбы.

— «Арсенал» хорошо играет против «Зенита». С чем это связано?

— Ни с чем не связано. Любая команда может любую обыграть. Бывают такие игры, где все получается.

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