Игорь Акинфеев: «И в сборной, и в ЦСКА все приходили к выводу, что круче «Руки Вверх!» никого нет»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о дружбе с лидером музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым.

— У нас с ним давняя дружба: он крестил моих детей, я его. Встречаемся, но не так часто. Пандемия помогла, пару раз встретились, правда, уже в ее конце.

Почему сложно представить, что у меня в наушниках могут играть песни «Руки Вверх»? Сейчас за мной в автобусе сидит Игорь Дивеев, сколько ему лет, лет 20? А у него через трек играют «Руки Вверх!». Я к нему оборачиваюсь и говорю: «Ладно, я древний, ты-то что делаешь?». А он говорит, что им нравится. И в национальной сборной, и в команде все приходили к выводу, что круче «Руки Вверх!» нет. Не скажу, что это зазорно.