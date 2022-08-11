Игнатов — об отсутствии игровой практики в «Спартаке»: «Рано или поздно шанс придет. Нужно работать и ждать его!»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» высказался об отсутствии игровой практики на старте чемпионата.

— Ты не выходил в старте в четырех матчах подряд — это сильно давило?

— Это выбор главного тренера — он определяет состав. Все это время со мной общались тренеры, Артем Ребров — они говорили мне, что нужно работать и ждать шанса: «Рано или поздно он будет». Я много работал и доказывал, что готов. Очень круто, что у нас такая атмосфера: каждый поддерживает каждого, все пашут. За счет этого и такой результат.