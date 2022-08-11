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Гендиректор «Црвены Звезды»: «В любой момент готовы играть с российскими командами»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич поделился мнением о возможном товарищеском матче с российским клубом.

«Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья. Когда следующие матчи? Посмотрим. Мы подписали контракт о сотрудничестве с «Зенитом» и готовы к играм. Прошлый матч был совсем недавно, все прошло замечательно. Возможно, сыграем с «Зенитом» в ноябре во время чемпионата мира в Катаре», — приводит слова Терзича Sport24.

В июле «Црвена Звезда» провела товарищеский матч с «Зенитом» в Сочи, который закончился победой петербуржцев со счетом 2:1.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-11-gendirektor-tsrveny-zvezdy-vsegda-gotovy-igrat-s-rossiyskimi-komandami-vozmozhno-sygrayem-s-zenitom-v-noyabre
ФК Црвена Звезда
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