Гендиректор «Црвены Звезды»: «В любой момент готовы играть с российскими командами»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич поделился мнением о возможном товарищеском матче с российским клубом.

«Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья. Когда следующие матчи? Посмотрим. Мы подписали контракт о сотрудничестве с «Зенитом» и готовы к играм. Прошлый матч был совсем недавно, все прошло замечательно. Возможно, сыграем с «Зенитом» в ноябре во время чемпионата мира в Катаре», — приводит слова Терзича Sport24.

В июле «Црвена Звезда» провела товарищеский матч с «Зенитом» в Сочи, который закончился победой петербуржцев со счетом 2:1.