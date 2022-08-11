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Сегодня, 10:15

Игнатов — о Суперкубке: «Мы уже забыли тот проигранный матч. Не смотрим на «Зенит» и двигаемся дальше!»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» высказался о конкуренции с «Зенитом».

— 0:4 в матче за Суперкубок — что это было?

— Думаю, мы просто не успели подготовиться. Тренировались всего две недели — у «Зенита» было на две недели больше, но это не оправдание. В любом случае все уже в прошлом — мы забыли про тот матч и двигаемся дальше. Сейчас самое главное — сфокусироваться на чемпионате, где совсем скоро у нас новая встреча с «Зенитом». Нужно хорошо подготовиться и показать свой уровень.

— Считаешь, «Зенит» сейчас на одном уровне со «Спартаком»?

— Я привык смотреть только на свою игру и от нее отталкиваться. Нам нужно двигаться от матча к матчу и не думать о «Зените». Нам играть с ними через три недели — тогда и подумаем об этом.

Михаил Игнатов. «Моя главная цель — золото со «Спартаком». Игнатов — о травме Мозеса, Абаскале и битве с «Зенитом»

Михаил Игнатов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

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 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Урал

 3 1 0
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Краснодар

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