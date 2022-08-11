Игнатов — о Суперкубке: «Мы уже забыли тот проигранный матч. Не смотрим на «Зенит» и двигаемся дальше!»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» высказался о конкуренции с «Зенитом».

— 0:4 в матче за Суперкубок — что это было?

— Думаю, мы просто не успели подготовиться. Тренировались всего две недели — у «Зенита» было на две недели больше, но это не оправдание. В любом случае все уже в прошлом — мы забыли про тот матч и двигаемся дальше. Сейчас самое главное — сфокусироваться на чемпионате, где совсем скоро у нас новая встреча с «Зенитом». Нужно хорошо подготовиться и показать свой уровень.

— Считаешь, «Зенит» сейчас на одном уровне со «Спартаком»?

— Я привык смотреть только на свою игру и от нее отталкиваться. Нам нужно двигаться от матча к матчу и не думать о «Зените». Нам играть с ними через три недели — тогда и подумаем об этом.