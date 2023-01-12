Игнатьев заявил, что Промес провел первую часть чемпионата РПЛ на очень высоком уровне

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Действительно, Промес провел первую часть чемпионата на очень высоком уровне. Он делал все возможное, чтобы команда выигрывала. Игрок много забивал. Он тащил «Спартак» к победным реалиям. Промес не только коллективно взаимодействовал с одноклубниками и помогал команде, но и выделялся искрометной, нестандартной, индивидуальной игрой. Думаю, что спартаковцы могут быть довольны на этом этапе выступлением игрока. Болельщики должны надеяться, что он будет только прогрессировать», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

31-летний нидерландец выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

По информации «СЭ», Промес пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ, который пройдет с 13 по 17 января.