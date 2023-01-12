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Сегодня, 22:06

Игнатьев заявил, что Промес провел первую часть чемпионата РПЛ на очень высоком уровне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Действительно, Промес провел первую часть чемпионата на очень высоком уровне. Он делал все возможное, чтобы команда выигрывала. Игрок много забивал. Он тащил «Спартак» к победным реалиям. Промес не только коллективно взаимодействовал с одноклубниками и помогал команде, но и выделялся искрометной, нестандартной, индивидуальной игрой. Думаю, что спартаковцы могут быть довольны на этом этапе выступлением игрока. Болельщики должны надеяться, что он будет только прогрессировать», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

31-летний нидерландец выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

По информации «СЭ», Промес пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ, который пройдет с 13 по 17 января.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-pohvalil-promesa-za-igru-v-pervoy-polovine-sezona
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Спартак

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Квинси Промес

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