Камоцци назвал неправильным решение «Сассуоло» выйти из переговоров со «Спартаком» по Рожерио
Бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке» Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» объяснил срыв трансфера защитника «Сассуоло» Рожерио в красно-белый клуб.
Ранее директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил, что клуб отказался оформлять переход по этическим причинам.
«Я не разделяю это решение «Сассуоло». Это неправильно. Мне кажется несправедливым, что деньги из Саудовской Аравии принимаются, а из России нет. Однако это их решение», — сказал Камоцци «СЭ».
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Спартак» вышел из переговоров, потому что итальянский клуб не дал окончательного согласия на завершение сделки. Красно-белые были готовы заплатить за 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.
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|Краснодар
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|Зенит
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|Урал
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4
|Кр. Советов
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|2-1
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5
|Локомотив
|1
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|2-2
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6
|Рубин
|1
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|1
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|2-2
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7
|Спартак
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8
|Ростов
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9
|Оренбург
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10
|Сочи
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11
|Факел
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12
|Балтика
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13
|ЦСКА
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|1-2
|0
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14
|Ахмат
|1
|0
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|1
|1-2
|0
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15
|Динамо
|1
|0
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|1
|1-3
|0
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16
|Пари НН
|1
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|0
|1
|0-2
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
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Тимур Аюпов
Урал
|1
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Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
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Мирлинд Даку
Рубин
|1
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Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1