Игнатьев рассказал, за какое место способен бороться «Локомотив» в этом сезоне

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что несмотря на ничейный результат в матче первого тура РПЛ против «Рубина» (2:2), «Локомотив» будет бороться за призовую тройку в текущем сезоне.

«Делать какие-либо далеко идущие выводы нельзя. Я убежден, что по подбору игроков «Локомотив» способен бороться за место в тройке. Фрагментарные отрезки матча с «Рубином» нас возвращали к тому «Локомотиву», что был весной. Думаю, что команда смогла усилиться, взяли в клуб игроков атакующей линии. Наверное, надо думать, как усилить центральную зону обороны. Команда хорошо подготовилась в предсезонке, текущие кондиции подсказывают, что у клуба есть фундамент для дальнейшей подготовки», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Во втором туре чемпионата России железнодорожники встретятся с «Факелом». Игра пройдет 30 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.