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Сегодня, 14:12

Игнатьев рассказал, за какое место способен бороться «Локомотив» в этом сезоне

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что несмотря на ничейный результат в матче первого тура РПЛ против «Рубина» (2:2), «Локомотив» будет бороться за призовую тройку в текущем сезоне.

«Делать какие-либо далеко идущие выводы нельзя. Я убежден, что по подбору игроков «Локомотив» способен бороться за место в тройке. Фрагментарные отрезки матча с «Рубином» нас возвращали к тому «Локомотиву», что был весной. Думаю, что команда смогла усилиться, взяли в клуб игроков атакующей линии. Наверное, надо думать, как усилить центральную зону обороны. Команда хорошо подготовилась в предсезонке, текущие кондиции подсказывают, что у клуба есть фундамент для дальнейшей подготовки», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Во втором туре чемпионата России железнодорожники встретятся с «Факелом». Игра пройдет 30 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/23/20928092.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
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Матео Кассьерра

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Тимур Аюпов

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П
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Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
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Мирлинд Даку

Рубин

 1
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Роман Ежов

Крылья Советов

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Зенит

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